Теннисный турнир в Псковской области шёл до четырёх часов утра

18:23, 19 сентября 2023, ПАИ

Теннисный турнир «Кубок Псковского кремля» прошёл в деревне Писковичи Псковского района 16–17 сентября. Об этом сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

В турнире состязались 30 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Великих Лук, Соснового Бора, Зеленогорска, Инты и Пскова.

«До 4:00 длилась острая, интригующая, жаркая битва. Кипели нешуточные страсти, хитрые подачи, стремительные контратаки, резкие удары, громкие крики и стоны даже разбудили некоторых жителей ближайшего дома», – сообщается в группе академии.

По результатам турнира победу одержал спортсмен из Москвы Вячеслав Отраднов. Серебро досталось великолучаниину Денису Шелягову. Замкнул тройку лидеров пскович Алексей Матросов.

В среднем дивизионе среди мужчин золото взял пскович Юрий Волков. Серебряным призёром стал великолучанин Сергей Зорин. Третьим оказался спортсмен из Инты (Коми) Павел Григорьев.

В женском зачёте первой стала петербурженка Маргарита Милосердова. Серебро выиграла псковичка Лариса Василенко. Бронзовым призёром оказалась псковичка Ольга Пахолюк.

В парных состязаниях первое место заняли Семён Григорьев из Северодвинска и Дарья Жукова из Санкт-Петербурга. Серебро досталось паре из Псковской области – Сергею Зорину и Марии Яниной. Замкнули тройку лидеров петербургские спортсмены Юрий Емельянцев и Кристина Трофимова.

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