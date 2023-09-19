День здорового ребёнка прошёл в ФАПе в Неёлово

20:02, 19 сентября 2023, ПАИ

День здорового ребёнка прошёл сегодня в фельдшерско-акушерском пункте деревни Неёлово. Об этом ПАИ сообщила газета «Псковская провинция».

Как рассказала заведующая ФАПом Мария Купленикова, такие детские дни проходят здесь еженедельно. В пункте ожидают молодых мамочек с грудничками и детьми ясельного возраста, чтобы зорко следить за их здоровьем, отслеживать его динамику и при необходимости проводить для малышей те или иные медицинские процедуры.

Мария Купленикова отметила, что под «здравнадзором» её и коллег находится порядка сотни маленьких неёловцев.