В мужском монастыре в Псковском районе проведут замену кровли

21:16, 19 сентября 2023, ПАИ

В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре в Псковском районе завершился первый этап подготовительных работ по замене аварийного кровельного покрытия храмового комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Замена кровли требовалась много лет. Негативному воздействию влаги подвергались кладка и штукатурка фасадов. Сейчас установлены строительные леса у северного фасада Иоанно-Богословского собора, вокруг главного и южного барабанов и куполов храма, в переходной галерее и у малой колокольни.

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Рабочие приступили к демонтажу надкупольных крестов и оцинкованной кровли куполов. Проект является частью плана сохранения культурного наследия монастыря.

Ремонт планируется завершить к празднику Святой Пасхи в 2024 году. Работы проводятся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».