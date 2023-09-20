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Общество

Игорь Максимов станет гостем программы «Среда обитания»

Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября. Речь в прямом эфире, который стартует в 14:00, пойдёт о предстоящем отопительном сезоне.

Фото: ПАИ

Когда в дома псковичей придёт тепло? Почему начало отопительного сезона в 68 многоэтажках оказалось под угрозой срыва? Закончился ли уже сезон отключения горячей воды и много ли проблем он помог обнаружить? Что удалось сделать за лето и где теперь горячая вода течёт по новым трубам?

Об этом и многом другом – в программе «Среда обитания». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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