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Мы готовы запустить отопление хоть вчера – Игорь Максимов

Псковские тепловые сети готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.

Псковские тепловые сети готовы к новому отопительному сезону. Фото: ПАИ.

«Мы готовы запустить отопление хоть вчера. По состоянию на 15 сентября предприятие готово начать отопительный сезон, ну в зоне нашей ответственности», – сказал Игорь Максимов.

Он отметил, что последние пять лет городские власти не ждут нормативной среднесуточной температуры, которая держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд, а включают отопление раньше.

«Я думаю, что в этом году так же поступят. Мы несколько опередим нормативы», – подчеркнул гость студии.

Игорь Максимов отметил, что у тепловых сетей есть текущие температурные прогнозы.

«На ближайшие недели две мы не видим предпосылок для того, чтобы до 2 октября начинать отопление», – заключил Игорь Максимов.

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