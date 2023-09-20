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Общество

«Братья по оружию»: директор Псковских теплосетей рассказал про взаимодействие с управляйками

О взаимодействии Псковских тепловых сетей и управляющих компаний рассказал директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.

Игорь Максимов отметил, что Псковские тепловые сети и управляющие компании – «братья по оружию». Фото: ПАИ.

«Мы с управляющими компаниями братья по оружию, мы делаем одно дело. Но недопонимания и конфликтных ситуаций между собой много, они не исчерпаны. Они связаны с тем, что вот отопительный сезон начнется - и в какой-то квартире будет тепло, а в какой-то холодно, какой-то дом вообще ещё не получит тепла  - и сразу раздаются звонки в Тепловые сети. Почему? Как правило происходит следующее: в управляющей компании никакой дежурной службы нет, и диспетчер на любой звонок отвечает: «Звоните в тепловые сети». Понятно, это проще. К счастью или сожалению, технология нашего ремесла подразумевает следующее: мы за своё отвечаем, а управляющая компания - за своё, за внутридомовую систему, тепловой узел, который надо периодически осматривать», – объяснил Игорь Максимов.

Он отметил, что задача тепловых сетей заключается в том, чтобы довести теплоноситель нужного качества до точки учёта каждого абонента. Точкой учёта в доме является тепловой узел. Как уточнил Игорь Максимов, в Пскове 1411 жилых домов, которые отапливают Псковские теплосети, и в этих домах 3,5 тысячи тепловых узлов.

«Тепловой узел принимает тепло в дом, регулируется по давлению и температуре. Мы довели тепло до него, а дальше тепло должно распределяться в доме - и за это отвечает управляющая компания», – сказал гость студии.

Он также напомнил что у Псковских тепловых сетей 28 котельных, почти 650 километров сетей отопления и горячей воды, а также 92 центральных тепловых пункта.

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