На что тратится рубль в Псковских тепловых сетях, объяснил Игорь Максимов

18:03, 20 сентября 2023, ПАИ

На что тратится рубль в Псковских тепловых сетях, объяснил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.

«Нам никто денег на нашу деятельность не дает, не субсидирует, не никаком бюджетном ассигновании мы не находимся. Мы можем только позволить себе выполнять работу в рамках того, что нам оплатит потребитель. Хотя стоимость нашей продукции регулирует государство и также цену по какой мы можем продавать, ну и все остальные вещи», – уточнил Игорь Максимов.

С рубля, заплаченного потребителем за отопление, 56 копеек нужно заплатить за газ, 10 копеек энергетикам, 20 копеек уходит на зарплату людям, которые обслуживают «беспокойное хозяйство».

«Осталось три копейки с рубля на содержание нашего хозяйства – это 76 машин специальной техники, бензин, керосин, гвозди, доски и другое. И в лучшем случае пять копеек - это ремонты и какая-то инвестиционная программа», – сказал гость студии.

Он также отметил, что с начала года Тепловые сети почти 1200 задвижек поменяли с начала года. «Задвижки – это такое сооружение, которое позволяет локализовать возможную аварию», – объяснил Игорь Максимов.