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Экономика

На что тратится рубль в Псковских тепловых сетях, объяснил Игорь Максимов

На что тратится рубль в Псковских тепловых сетях, объяснил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.

Игорь Максимов объяснил на что тратится рубль, полученный с потребителя тепла, в Псковских тепловых сетях. Фото: ПАИ.

«Нам никто денег на нашу деятельность не дает, не субсидирует, не никаком бюджетном ассигновании мы не находимся. Мы можем только позволить себе выполнять работу в рамках того, что нам оплатит потребитель. Хотя стоимость нашей продукции регулирует государство и также цену по какой мы можем продавать, ну и все остальные вещи», – уточнил Игорь Максимов.

С рубля, заплаченного потребителем за  отопление, 56 копеек нужно заплатить за газ, 10 копеек энергетикам, 20 копеек уходит на зарплату людям, которые обслуживают «беспокойное хозяйство».

«Осталось три копейки с рубля на содержание нашего хозяйства – это 76 машин специальной техники, бензин, керосин, гвозди, доски и другое. И в лучшем случае пять копеек - это ремонты и какая-то инвестиционная программа», – сказал гость студии.

Он также отметил, что с начала года Тепловые сети почти 1200 задвижек поменяли с начала года. «Задвижки – это такое сооружение, которое позволяет локализовать возможную аварию», – объяснил Игорь Максимов.

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