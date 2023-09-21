В подготовке к осенне-зимнему периоду Херсонской области помогут псковичи

09:43, 21 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской области. На данный момент необходимы теплые вещи и обувь, сообщила ПАИ руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

Помочь гражданам Херсонской области подготовиться к осенне-зимнему сезону – такую цель ставят организаторы проекта.

Требуются осенние и зимние куртки для детей и взрослых разных размеров, комбинезоны для малышей; осенняя, зимняя и демисезонная обувь, в том числе резиновые сапоги; головные уборы, платки и шарфы, перчатки и варежки. Кроме того, необходимы халаты, футболки, нижнее белье, носки и другая одежда.

Однако есть определенные требования к вещам: они должны быть новые в заводской упаковке, с необрезанными бирками либо быть полностью новыми.

Переданные вещи будут сформированы в посылки и отправлены в Херсонскую область, где гумпомощь распределят по разным населенным пунктам. Посылки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2. Пункты сбора открыты во всех муниципалитетах Псковской области: https://vk.com/wall-99355935_8577.

Отметим, всего в новые регионы России уже отправлено порядка 112 тонн гуманитарного груза. Ранее о помощи подшефным районам Херсонской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.