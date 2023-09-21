15 руководящих должностей вакантны в медучреждениях Псковской области

10:23, 21 сентября 2023, ПАИ

15 руководящих вакантных должностей открыто в медицинских учреждениях Псковской области. Претендовать на место можно, участвуя в кадровом конкурсе «Молодой руководитель», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Принять участие в конкурсе и занять должности смогут граждане в возрасте до 55 лет, имеющие высшее лечебное образование и стаж работы от пяти лет. В конкурсе могут участвовать как жители Псковской области, так и представители других регионов. Конкурс пройдёт в два этапа.

Для исполнения обязанностей руководителя медицинской организации будет требоваться профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения». Однако к конкурсу будут допускаться и соискатели, у которых на данный момент её нет, но кто готов будет её получить при необходимости.

На данный момент врачи-управленцы требуются в Псковском областном онкологическом клиническом диспансере, Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, на должности зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области, главврачей Гдовской районной больницы, Опочецкой и Порховской межрайонных больниц и заместителей главных врачей Детской областной клинической больницы, а также другие вакансии.