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Общество

15 руководящих должностей вакантны в медучреждениях Псковской области

15 руководящих вакантных должностей открыто в медицинских учреждениях Псковской области. Претендовать на место можно, участвуя в кадровом конкурсе «Молодой руководитель», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Принять участие в конкурсе и занять должности смогут граждане в возрасте до 55 лет, имеющие высшее лечебное образование и стаж работы от пяти лет. В конкурсе могут участвовать как жители Псковской области, так и представители других регионов. Конкурс пройдёт в два этапа.

Для исполнения обязанностей руководителя медицинской организации будет требоваться профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения». Однако к конкурсу будут допускаться и соискатели, у которых на данный момент её нет, но кто готов будет её получить при необходимости.

На данный момент врачи-управленцы требуются в Псковском областном онкологическом клиническом диспансере, Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, на должности зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области, главврачей Гдовской районной больницы, Опочецкой и Порховской межрайонных больниц и заместителей главных врачей Детской областной клинической больницы, а также другие вакансии.

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