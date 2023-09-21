Порядка 45 домов на дальнем Завеличье в Пскове кратковременно отключат от горячей воды
Порядка 45 домов на дальнем Завеличье в Пскове отключат от горячей воды на следующей неделе. Об этом сообщил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.
Он напомнил, что летом на улице Рокоссовского велась большая работа – меняли сети теплоснабжения.
«Теперь надо сделать врезку. Чтобы её сделать, надо на какое-то время остановить горячее водоснабжение», – объяснил Игорь Максимов. Гость студии отметил, что без горячей воды на несколько часов останутся дома, которые расположены рядом с Ледовым дворцом.
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