Порядка 45 домов на дальнем Завеличье в Пскове кратковременно отключат от горячей воды

11:21, 21 сентября 2023, ПАИ

Порядка 45 домов на дальнем Завеличье в Пскове отключат от горячей воды на следующей неделе. Об этом сообщил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.

Он напомнил, что летом на улице Рокоссовского велась большая работа – меняли сети теплоснабжения.

«Теперь надо сделать врезку. Чтобы её сделать, надо на какое-то время остановить горячее водоснабжение», – объяснил Игорь Максимов. Гость студии отметил, что без горячей воды на несколько часов останутся дома, которые расположены рядом с Ледовым дворцом.