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Экономика

Руководитель Псковских теплосетей назвал минусы строительства домов с индивидуальной системой отопления

Строить многоквартирные дома с индивидуальным источником отопления при наличии в городе централизованной системы неправильно, считает директор МП Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.

Игорь Максимов критично настроен к перспективам использования индивидуальных систем отопления в многоквартирных домах. Фото: ПАИ

Последствия для таких домов наступят уже через 5-10 лет, уверен эксперт. «Эти маленькие котельные начнут сыпаться. Как правило, они сейчас в общедомовой собственности, а специалистов для их обслуживания нет», – объяснил Игорь Максимов.

Гость студии также добавил, что застройщику дешевле построить дом с индивидуальной маленькой котельной, нежели заплатить Псковским тепловым сетям за развитие сетей и мощностей предприятия, чтобы этот дом подключить к централизованной системе.

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