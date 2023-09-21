Руководитель Псковских теплосетей назвал минусы строительства домов с индивидуальной системой отопления

11:52, 21 сентября 2023, ПАИ

Строить многоквартирные дома с индивидуальным источником отопления при наличии в городе централизованной системы неправильно, считает директор МП Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 20 сентября.

Последствия для таких домов наступят уже через 5-10 лет, уверен эксперт. «Эти маленькие котельные начнут сыпаться. Как правило, они сейчас в общедомовой собственности, а специалистов для их обслуживания нет», – объяснил Игорь Максимов.

Гость студии также добавил, что застройщику дешевле построить дом с индивидуальной маленькой котельной, нежели заплатить Псковским тепловым сетям за развитие сетей и мощностей предприятия, чтобы этот дом подключить к централизованной системе.