Археологию, раскопки и находки обсуждают на «Серебряном дожде»

14:00, 21 сентября 2023, ПАИ

Археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная стала гостьей программы «Минкульт». Новый выпуск передачи вышел в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 21 сентября, в 14:00.

Какова реальность археологической работы? Есть ли у археологов суеверия? Кто жил в Пскове до X века? Что делают археологи с находками и как определяют их ценность? Как определяется место для раскопок и до какого момента ведутся работы?

Об этом и многом другом – в программе «Минкульт».