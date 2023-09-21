Псковичам рассказали, как получить право на проведение археологических раскопок

15:52, 21 сентября 2023, ПАИ

Как получить право на проведение археологических раскопок, рассказала археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нужно сначала закончить исторический факультет, во время учёбы принимать участие в археологических раскопках, потом попасть на работу в организацию, которая занимается раскопками, и ещё пройдёт три года, прежде чем можно будет стать самостоятельным археологом», – объяснила она.

Розалия Подгорная отметила, что в первый раз нужно будет заказать лист на разведку и только после этого – на небольшой раскоп. Кроме того, нельзя начать делать раскоп на любой территории, изначально его потребуется обосновать.

«Это очень долгий процесс», – подчеркнула гостья студии и добавила, что свой первый открытый лист (разрешение на право производства археологических исследований) она получила в 2004 году.