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Общество

Часть псковских церквей до сих пор находится под землёй – археолог

В Пскове было около 80 церквей и часть из них сейчас находится под землёй вместе со своими некрополями, рассказала археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 21 сентября.

В Пскове было около 80 церквей и часть из них сейчас находится под землёй вместе со своими некрополями. Фото: ПАИ

«Допустим, мы работали на Плехановском посаде, это территория Введенского мужского монастыря, от которого ничего не осталось на поверхности. Мы не нашли остатки церкви, потому что, скорее всего, она была деревянная, но мы, возможно, нашли каменную келью. Предположительно, это келья, мы пока не можем точно сказать, но по датировке она где-то к концу XIV–XV веков принадлежит. Мы удревнили эту территорию: раньше считалось с XVI века освоение начинается, а у нас есть материал на XIV век», – рассказала Розалия Подгорная.

Она отметила, что в Пскове сохранилось почти 40 церквей, и если взять любую средневековую церковь, то в радиусе 20-30 метров рядом располагались средневековые кладбища.

«Только в XVIII веке в царствование Екатерины Великой было издано распоряжение о переносе кладбищ за городскую черту во избежание инфекций», – объяснила Розалия Подгорная.

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Часть псковских церквей до сих пор находится под землёй – археолог

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