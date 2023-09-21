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Культура

Территория Псковского кремля изучена только на 30% – эксперт

Территория Псковского кремля не изучена на 70 %. Об этом сообщила археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото: Розалия Подгорная

«Территория кремля раскопана процентов на 30. На самом деле, там есть ещё много интересного. Возможно, мы ещё будем изучать всё это», – отметила гостья студии.

По словам Розалии Подгорной, самый неизученный участок находится под дорогой, которая ведёт от Приказных палат до входа в кремль.

При этом на целых 75 % изучен Довмонтов город – каменная оборонительная пристройка к Псковскому крому, датируемая XIII веком. «Фундаменты церквей, которые можно увидеть, – это результат археологических раскопок. Но есть ещё белые пятна», – заключила археолог.

Ранее сообщалось, что псковичам рассказали, как получить право на проведение археологических раскопок.

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