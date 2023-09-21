Несколько курганов было обнаружено на территории бывшей ТЭЦ в Пскове

17:43, 21 сентября 2023, ПАИ

Несколько курганов было обнаружено на территории бывшей тепловой электростанции (ТЭЦ) в Пскове. Об этом рассказала археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 21 сентября.

«Там вели работы, наверное, два самых лучших археолога – это чета Салминых: Сергей Анатольевич и Елена Вячеславовна. Они почти пять лет копали на территории ТЭЦ», – сказала Розалия Подгорная.

Она отметила, что сейчас одна из гипотез, что это некое продолжение большого некрополя, который был вытянут вдоль берега реки Великой и который, скорее всего, начинался от территории рынка, где в 80-е годы был обнаружен языческий некрополь и тянулся вдоль берега до Палат Подзноева, где в своё время был обнаружен скандинавский некрополь.

«В прошлом году во время моих раскопок рядом с церковью Одигитрии, где подворье Пскова-Печорского монастыря, в маленьком крошечном раскопе мы нашли скандинавское погребение, относящееся к X веку. Там был костяной гребешок, который к этносу, к этой археологической культуре можно отнести. Поэтому всё тянется», – объяснила гостья студии.