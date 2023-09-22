Историю средневековой «каски для хомячка» рассказала псковский археолог

09:23, 22 сентября 2023, ПАИ

Историю о находке средневековой «каски для хомячка» рассказала археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Во время раскопок рядом со зданием администрации Пскова нашли питейное заведение начала XVIII века – скорее всего, это был трактир, отметила специалист.

Как уточнила Розалия Подгорная, там было огромное количество посуды, разбитые фарфоровые тарелки, битые бокалы, горы фрагментов курительных трубок, пистолетные пули и «каска для хомячка» (условное название).

«Это был некий предмет, который очень напоминал римский шлем, но налезть он мог только на хомячка. Богатый, красиво украшенный, бронзовый, он какое-то время проходил под названием «каска для хомячка». Потом в конце концов в каком-то одном фильме глаз зацепился: если вы представляете пистолет XVIII века, у него на рукояти снизу есть такое круглое оголовье – и это как раз оказалось оголовье на рукояти пистолета», – объяснила гостья студии и добавила, что позже археологи нашли ещё одно такое же оголовье.