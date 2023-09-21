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Общество

Проект реконструкции хоккейной коробки в Красногородске разработали жители района

Инициативная группа граждан Красногородского района подготовила проект «Реконструкция хоккейной коробки на территории р. п. Красногородск». Об этом ПАИ сообщила газета «Заря».

Документы уже направлены в администрацию городского поселения «Красногородск» для дальнейшего участия в областном конкурсе инициативных проектов. Инициативной группой собрано 567 подписей в поддержку проекта, в рамках которого планируется приобретение и монтаж современного хоккейного корта с заградительными сетками, подготовка нового основания хоккейной коробки, установка дополнительных опор освещения, благоустройство территории возле хоккейной коробки.

Всё это позволит создать благоприятные условия для формирования активной жизненной позиции детей и взрослых, которые смогут заниматься спортом на современном корте, считают жители Красногородска.

Напомним, что приём заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в 2024 году, местными администрациями районов Псковской области начался 14 августа и продлится по 29 сентября 2023 года.

Организатором областного конкурса выступило управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Заявку на участие в областном конкурсе администрация городского поселения предоставит в ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» в период с 9 по 20 октября 2023 года.

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