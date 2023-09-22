Строительство мини-футбольного поля в Бежаницах находится на завершающей стадии

10:31, 22 сентября 2023, ПАИ

Работы по строительству мини-футбольного поля в парке отдыха посёлка Бежаницы находятся на завершающей стадии. На данный момент закончена укладка искусственного покрытия, в будущем площадку оборудуют ограждением. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Депутат районного Собрания, руководитель инициативной группы по реализации проекта «Территория спорта» Ирина Семёнова оценила ход строительных работ, отметив, что новое покрытие на мини-футбольном поле мягкое и качественное. По её словам, площадка пользуется популярностью у жителей.

«В прошлые выходные команды Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества уже приступили к тренировкам. Все довольны, качество занятий в таких условиях значительно выше. Хочется, чтобы жители и гости районной столицы берегли всё, что создаётся в посёлке, не ломали и не мусорили. Наша инициативная группа вложила в создание и реализацию проекта много сил и времени, а государство – средств», – подчеркнула Ирина Семёнова.

Отметим, строительство мини-футбольного поля проводится в рамках инициативного проекта, на который из областного бюджета выделено два миллиона 267 тысяч рублей.