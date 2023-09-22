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Общество

Псковский логопед Валерия Теренина станет гостьей программы «Анамнез»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет логопед Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Валерия Теренина.

Почему современным детям всё чаще ставят диагноз «задержка речевого развития»? Когда родителям нужно насторожиться, если их малыш не может произнести отдельные звуки? Раннее развитие для ребёнка – это лишняя нагрузка или уже норма? Передаётся ли заикание по наследству? Можно ли во взрослом возрасте исправить недостатки произношения? Какие современные технологии применяют логопеды в своей работе?

Об этом и многом другом – в программе «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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