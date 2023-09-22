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Общество

Псковичи собирают продукты для отправки жителям Херсонской области

Псковская область продолжает оказывать содействие в налаживании мирной жизни в населённых пунктах Херсонской области, сообщила ПАИ руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Псковичи собирают продукты для отправки жителям Херсонской области. Фото: ПАИ

Регулярно жители и организации региона помогают в сборе посылок в новый регион РФ со стройматериалами, оборудованием и расходными материалами для жизнеобеспечивающих организаций, продуктами питания, медикаментами, предметами личной гигиены, вещами и иной гуманитарной помощью.

Наиболее востребованы сейчас продукты питания длительного хранения, рассказали в региональном ресурсном центре добровольчества. Это крупы, консервы, макаронные изделия, лапша быстрого приготовления, подсолнечное масло, мука, чай, кофе, сахар, конфеты, сухое молоко, сухие детские смеси (для детей от нуля до трёх лет), детское питание со сроком годности не менее трёх месяцев.

Сбор продуктов проводит региональный ресурсный центр поддержки добровольчества. Передать посылку волонтёрам центра в Пскове можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2. Пункты открыты во всех муниципалитетах Псковской области: vk.com/wall-99355935_8577.

Собранную гуманитарную помощь направят в Херсонскую область, где она будет распределена среди нуждающихся жителей разных населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что псковичи помогут Херсонской области в подготовке к осенне-зимнему периоду.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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