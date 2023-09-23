В Псковском городском суде продолжается рассмотрение резонансного дела о посуточной аренде жилья

21:38, 23 сентября 2023, ПАИ

Рассмотрение дела Бахиревых в Псковском городском суде продолжается. Дело касается недовольства соседей посуточной сдачей жилья его собственниками. На очередном заседании суда выступили свидетели со стороны истца. О том, как прошло слушание, пишет газета «АиФ-Псков».

«То женщины-паломницы с цветком фотографируются, то молодые люди какие-то ходят, то детские голоса раздаются: вышла, а там восемь человек – четверо взрослых и четверо детей с пакетами, коробками. Стало понятно, что тут посуточный наём», – рассказала одна из свидетельниц Олеся Строгова.

Женщину волнует прежде всего вопрос безопасности.

Следующим свидетелем, показания которого заслушали в суде, стала ещё одна соседка Бахиревых. Она утверждает, что «писк, визг, грязь, хамство, курение» раньше не беспокоили жильцов, а проблема появилась лишь с чередой меняющихся квартиросъёмщиков.

Однако известно, что в этот же период квартиры в этом же подъезде сдавали ещё два собственника. В одной из них даже работал маникюрный салон.

Последним в суде выступил сам истец. Михаил Козлов, который три года назад подал в суд на Бахиревых, впервые пришёл на заседание. Ранее его интересы представлял адвокат.

Бахиревы, считает истец, на первое место поставили получение дохода, извлечение прибыли и перевернули привычную жизнь местных жителей. Но в целом, по словам Михаила Козлова, жители подъезда не против бизнеса Бахиревых.

«Сейчас квартира сдаётся на более длительный срок, но недостаточно длительный для наших соседей. Что ещё мы можем сделать? Мы уже пошли навстречу, а ведь после решения Конституционного суда могли сдавать её посуточно. Квартиру мы приобрели, чтобы как-то на эти деньги жить. У нас нет цели получать сверхприбыль, да это и не тот бизнес, когда у нас десять квартир по городу, а мы только деньги собирать успеваем. Мы просто выживаем, сейчас ситуация сложная. Правда тут есть у всех сторон, и мы стараемся лавировать», – сказала ответчик.

Судья, заслушав прения сторон, ещё раз предложила подумать над тем, чтобы урегулировать вопрос мирным путём. «Сейчас же всё наладилось, и это прекрасно, соберитесь все вместе и обсудите, может, договоритесь», – сказала она.

Судья также отметила, что сейчас Бахиревы сдают квартиру на более длительный срок. По её мнению, тот факт, что дом малоквартирный и живут в нём преимущественно пожилые люди, конфликт усугубляет.

Михаил Козлов в ответ подчеркнул, что «никакого консенсуса всё равно не будет» и сам встречаться с ответчиками не намерен.

Пока в Пскове проходят разбирательства по делу, Минстрой РФ подготовил законопроект, который призван урегулировать сдачу жилья посуточно. В документе предлагается прописать, что собственник жилья вправе сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного, при условии «соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества дома».