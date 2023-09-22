В 80% случаев рождённые с помощью кесарева сечения малыши становятся пациентами логопеда – псковский специалист

17:57, 22 сентября 2023, ПАИ

В 80% случаев рождённые с помощью кесарева сечения малыши становятся пациентами логопеда, рассказала логопед Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Валерия Теренина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, на первой консультации логопед собирает анамнез и обращает внимание на то, как проходила беременность, были ли патологии в родах, как развивалась речь ребёнка с самого начала.

«Если был тонус матки, гипоксия, повышенное давление у мамы – всё это может отрицательно повлиять на развитие речи. Влияет и то, как проходили роды: были они стремительными, было ли обвитие пуповиной, было ли кесарево. Всё это потом отражается на логопедических проблемах. Кстати, 80% тех, кто ко мне приходят, – это как раз «кесарята», - рассказала Валерия Теренина.

Логопед обратила внимание, что после «гуления» и «лепета» к году у ребёнка в арсенале должно быть от одного до десяти слов. «И очень важно, чтобы малыш понимал обращенную к нему речь. К двум годам должна появляться фразовая речь, допускается задержка и до трёх лет, но только в случае, если и беременность, и всё остальное было в порядке. Если к трём годам ребёнок не говорит и были какие-то проблемы при родах, например, можно ставить задержку речевого развития», - констатировала Валерия Теренина.