Псковский логопед: Если заниматься произношением и речью системно, результат обязательно будет

17:05, 22 сентября 2023, ПАИ

Если заниматься речью системно, результат обязательно будет, заверила логопед Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Валерия Теренина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если ребёнка системно и постоянно водить к логопеду, то результат обязательно будет. Если вы встречаете взрослых, которые картавят, значит, их родители просто не занимались этим вопросом», – сообщила логопед.

«Ту же букву «р» можно поставить за одно занятие, а потом просто доводить произношение до автоматизма. Ну и, конечно, дома тоже надо заниматься», – добавила Валерия Теренина, уточнив, что если малыш занимается несколько лет, а результата нет, то «что-то делается неправильно».

По словам специалиста, исправить произношение можно и во взрослом возрасте, «вопрос только в мотивации и желании человека».