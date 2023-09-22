Из-за гаджетов современные дети начинают говорить позже – псковский логопед

18:30, 22 сентября 2023, ПАИ

Из-за гаджетов современные дети начинают говорить позже, констатировала логопед Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Валерия Теренина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас поменялась речевая среда, поменялись игрушки, стало больше гаджетов, мультиков с быстрой переменой картинки. Лучше дать ребёнку игрушку, которая будет развивать тактильность малыша, которую можно разобрать, потрогать, пошуметь ею. Очень полезно развивать мелкую моторику ребёнка застёгиванием пуговиц, крючков, завязыванием шнурков», – рекомендовала Валерия Теренина, добавив, что планшет ребёнку можно давать не больше чем на десять минут в день.

Специалист отметила, что некоторые родители начинают беспокоиться, если малыш не говорит в два года, а некоторые «тянут до семи и перед самой школой приводят ребёнка с абсолютной кашей во рту».