Как правильно выбрать логопеда, рассказала псковский специалист

17:58, 22 сентября 2023, ПАИ

Как правильно выбрать логопеда, рассказала специалист Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Валерия Теренина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У логопеда должно быть профильное высшее образование, не курсы, и должно быть постоянное повышение квалификации. Попросите показать бумаги, которые подтвердят знания специалиста. Это важно, так как методики не стоят на месте. К примеру, ещё лет 20 назад о влиянии гаджетов на речь ничего не было известно», – отметила Валерия Теренина.

Также специалист рекомендовала обратить внимание на то, как ребёнок идёт на занятия с логопедом. «Ему должно быть интересно. И обратите внимание на результат, если его нет в течение долгого времени – повод сменить логопеда. Уже через пять-шесть занятий специалист даёт прогноз, рассказывает, что делать, и уточняет, когда можно ждать первые результаты. Обязательно обращайте внимание и хвалите малыша даже за самые маленькие победы», – подытожила Валерия Теренина.