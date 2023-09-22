30 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

20:56, 22 сентября 2023, ПАИ

237 человек, в том числе 30 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 14 по 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего случаев укусов клещей зарегистрировано в Пскове (80). Следующим по количеству укусов идёт Псковский район (28 случаев). В Великих Луках поступило 20 обращений, в Печорском районе – 16, в Невельском – 15, в Дновском – 14, в Опочецком – 11, в Новосокольническом – девять, в Бежаницком – шесть. По пять случаев зарегистрировано в Струго-Красненском и Себежском районах. По четыре случая – в Великолукском, Гдовском, Дедовичском и Пустошкинском районах. Три случая зарегистрировано в Островском районе. По два обращения зарегистрировано в Пушкиногорском, Пыталовском и Новоржевском районах, по одному – в Локнянском, Плюсском и Порховском районах.

Зарегистрированных обращений по поводу укусов клещей не поступало в четырёх районах – Куньинском, Красногородском, Палкинском и Усвятском.

За весь период с начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 3 279 обращений, из них 817 – от детей. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений выше на 6,3 %, в том числе детей – выше на 5,6 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2 612 человек, в том числе 672 ребёнка.