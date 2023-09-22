Митинг памяти прошёл на воинском захоронении в Пушкинских Горах

18:49, 22 сентября 2023, ПАИ

Митинг памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Захарова, состоялся на центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»

















На митинге присутствовали глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, заместитель главы по социальным вопросам Ирина Серова, председатель районного Собрания депутатов Николай Иванов, представители районной администрации, администрации городского поселения «Пушкиногорье», юнармейцы, учащиеся средней школы имени Пушкина, педагоги, жители и гости посёлка.

«Сегодня мы собрались в честь столетия со дня рождения одного из героев Советского Союза, которых дала Родине, миру наша святая Пушкиногорская земля. Всего четыре героя Советского Союза, рождённых на территории Пушкиногорского района. Но какая это сила! Какая мощь, честь и слава нашего народа!» – подчеркнула Оксана Филиппова.

Глава района от лица всех пушкиногорцев поздравила и поблагодарила дочерей и внуков Ивана Захарова. В память о герое объявили минуту молчания и возложили к его могиле цветы.

Иван Захаров родился 23 сентября 1923 года в деревне Марково. В июле 1941 года, когда юноше было 18 лет, он ушёл добровольцем на фронт. В составе Красной армии служил понтонёром 2-го батальона 4-го моторизованного понтонно-мостового Жлобинского полка 47-й армии 1-го Белорусского фронта. В составе этой части прошёл фронтовыми дорогами от Москвы через Воронеж и Сталинград, Белоруссию, Литву, Польшу до Берлина. Под огнём противника строил мосты и переправы через Березину, Неман и Нарев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, красноармеец Иван Захаров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» с номером 8015.

После войны Иван Захаров вернулся на родину, работал в совхозе «Полянский», создал семью. В 1956 году вступил в партию.

Умер 22 июня 1991 года. Похоронен на центральном воинском кладбище. В честь героя названа улица в Пушкинских Горах. Его имя также увековечено в Аллее Славы.