Федорин день: ​всякое лето кончается, осень начинается

09:10, 24 сентября 2023, ПАИ

По народному календарю сегодня, 24 сентября, отмечают Федорин день. Об этом пишет calend.ru.

В православной церкви вспоминают преподобную Феодору Александрийскую младшую, жившую в V веке. Этот день также называют Федорины вечёрки, Федора осенняя – замочи хвосты, Федоры-обдёры.

На Руси на Федору отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», –говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора – замочи хвост».

Это вторые Федоры в году – первые отмечают зимой в январе, когда стоят морозы.

В этот же период на Руси устраивались капустные вечера. Было принято идти в гости к одной из хозяек и вместе рубить капусту, из которой затем готовили разнообразные блюда.