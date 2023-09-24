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Общество

До +21 ожидается на территории Псковской области 24 сентября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 24 сентября. Возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр. 

Ветер будет дуть юго-западных, западных направлений со скорость 6-11 метров в секунду.

Температура по Псковской области днём ожидается от +16 до +21 градусов.  Атмосферное давление будет выше нормы.

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