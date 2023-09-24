До +21 ожидается на территории Псковской области 24 сентября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 24 сентября. Возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер будет дуть юго-западных, западных направлений со скорость 6-11 метров в секунду.
Температура по Псковской области днём ожидается от +16 до +21 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.
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