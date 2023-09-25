В Псковской области зацвели яблони

10:27, 25 сентября 2023, ПАИ

В Себежском районе Псковской области в садах фермера Ивана Мельника зацвели яблони. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Готовимся на второй урожай, в природе сбой. Вместо сентября к нам пришёл май. С научной точки зрения этим летом – засуха, тёплая осень, дожди. Вот и сбой пошёл», – прокомментировал событие фермер.

Ранее сообщалось, что в Струго-Красненском районе зацвели груши.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он также победил в конкурсе правительства на соискание грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Добавим, с участием сельхозпроизводителя был создан проект «СадОгород с Иваном Мельником», который можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский».