Десять великолучан участвуют в Кубке генпрокурора по стрельбе из лука в Москве

12:46, 25 сентября 2023, ПАИ

Десять великолучан принимают участие в Кубке генерального прокурора России по стрельбе из лука, который проходит в Москве с 24 по 29 сентября. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

В составе великолучан за победу поборются Егор Быстров, Елена Захаренкова, Алиса Корнилова, Милана Мурзина, Игорь Николаев, Илья Силаев, Ника и Кристина Снетковы, Илья Ульяничев и Владимир Фазанов.

Всего в соревнованиях участвует 431 спортсмен из 41 региона России.

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