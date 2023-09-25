Антон и Александра Скрыпниковы станут гостями программы «Бизнес-ланч»

13:19, 25 сентября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 сентября. На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – руководители и основатели компании «Мясной двор» Антон и Александра Скрыпниковы.

Как сейчас ощущает себя бизнес, связанный с производством мясных деликатесов? Какую уникальную мясную продукцию можно приобрести в Псковской области? Как жители Петербурга перебираются в псковскую глубинку и открывают своё дело? Как превратить увлечение кулинарией в высокодоходный бизнес? В чём заключается секрет приготовления вкусного и сочного шашлыка?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».