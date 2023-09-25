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Культура

Космический спектакль для детей представят в Псковском драмтеатре 30 сентября

Спектакль «Большое космическое путешествие» для детей от двух до шести лет представит Псковский театр драмы 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

Над спектаклем работает режиссёр из Москвы Александра Ловянникова (автор других беби-спектаклей в псковском театре - «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра»), она же придумала кукол, с которыми встретится в космосе герой-рассказчик. Среди них – «звучащие» планеты, летающие тарелки и инопланетяне.

«Это история про детскую мечту: когда мы маленькие, у нас нет никаких ограничений и мы можем беззаботно мечтать. И иногда даже самые невыполнимые наши мечты сбываются. Например, непрофессиональные космонавты уже летают в космос, а когда-то это было фантастикой. Пусть этот спектакль напомнит взрослым о том, что любая мечта может сбыться – главное, верить в это», – рассказала Александра Ловянникова.

Пьесу «Большое космическое путешествие» специально для спектакля написал драматург Пётр Вяткин, победитель нескольких престижных конкурсов, а ещё театральный режиссёр и актёр, в том числе в детских спектаклях.

Премьерные показы «Большого космического путешествия» запланированы на 30 сентября и 1 октября. Также спектакль будет показан 8, 14, 28, 29 октября.

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