Александра Скрыпникова: Помощь в развитии Гдовского района – социальная миссия нашей компании

17:41, 25 сентября 2023, ПАИ

Помощь в развитии Гдовского района – одна из социальных задач руководителей и основателей компании «Мясной двор» Антона и Александры Скрыпниковых. Об этом они рассказали в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы хотели бы, чтобы народ возвращался обратно в Гдовский район. Чтобы увеличилась численность населения. Мы с Антоном постоянно ищем сотрудников, которые хотят работать, но, к сожалению, мало кто хочет трудиться», – отметила Александра Скрыпникова.

По её словам, развитие Гдовского района – это социальная миссия компании, так как людям очень важно жить в комфортной среде. «Люди уезжают, потому что элементарно некуда деть детей, когда ты на работе. Мало кружков, нет спортивных секций, бассейна», – подчеркнула гостья студии.

ООО «Дом мяса» было создано в 2022 году в Псковской области. Мясные деликатесы производят в Гдовском районе супруги Александра и Антон Скрыпниковы. В марте 2022 они только задумывали начать работать, а уже в мае запустили производство для проработки рецептов. 25 июня 2022 года состоялось официальное открытие новой компании.