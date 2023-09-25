Вакуум и минералка: производитель раскрыл секрет вкусного шашлыка

17:13, 25 сентября 2023, ПАИ

Секретом вкусного шашлыка поделился один из руководителей и основателей компании «Мясной двор» Антон Скрыпников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Самый главный секрет – это вакуум. Нужно положить шашлык в вакуумный пакет и взять домашний вакууматор, который можно купить недорого. Шашлык нужно завакуумировать. Так вы рассол задавливаете в мясо», – рассказал Антон Скрыпников.

Гость студии также отметил, что выдерживать «вакуумный шашлык» в холодильнике необходимо в течение суток. При этом специи можно добавить любые, а маринад лучше использовать на минеральной воде.