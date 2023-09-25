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Блоки из природного известняка для колокольни Троицкого собора изготавливают в Порховском карьере

Блоки нужных размеров из природного известняка изготавливают для колокольни Троицкого собора Псковского кремля в Порховском карьере. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Древнее здание построено с использованием массивных блоков от 30 см в глубину. Реставраторы заказывают для восстановления утрат каменной кладки  блоки аналогичных размеров.

Реставраторы вместе с каменщиками участвуют в выборе и сортировке бута. Затем камень растёсывают под нужные размеры. Колокольня Псковского кремля – первый объект АНО «Возрождение», на котором проводятся такие сложнейшие работы с большим массивом камня.

Размеры подгоняют, снимая слой за слоем специальными машинами, используя молоты. Специалисты определяют заранее, какой именно камень подходит, учитывают структуру бута и его свойство разделения на слои.

Колокольня Псковского кремля – одно из самых значительных по своим объёмам древних сооружений в Пскове. Высота сооружения – около 60 метров, толщина достигает трёх метров.

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