Виталий Рахманов станет гостем программы «Оглавление»

13:33, 26 сентября 2023, ПАИ

Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Какие услуги пользуются наибольшим спросом у псковичей на электронных сервисах? Жив ли ещё бумажный документооборот? Какие цифровые продукты Псковской области оказались востребованными у других регионов? Сталкивались ли чиновники правительства с дипфейками и попытками электронного мошенничества? Айфоны или андроид? Как власти Псковской области используют нейросети и искусственный интеллект?

Об этом и не только – в прямом эфире «Серебряного дождя» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».