Гала-концерт «Живое пушкинское слово» прошёл в Псковском драмтеатре

14:25, 26 сентября 2023, ПАИ

Гала-концерт открытого регионального конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово» состоялся на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Его участниками стали 25 человек – победители смотра и их наставники, артисты Псковского и Великолукского драматических театров. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Литературно-музыкальная программа по произведениям Пушкина вошла в программу XXX Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля.

«Наш конкурс доказал, что предубеждения о молодёжи (мы часто говорим, что наша молодёжь какая-то другая: неактивная, неподъёмная, гаджетонаправленная) неверны. В конкурсе участвует много детей, много людей и среднего возраста, и старшего. И все они читают Пушкина, поют Пушкина. Мы получили более ста заявок из разных уголков не только Псковской области, но и России (Санкт-Петербург, Петрозаводск, Саратов). Наш конкурс объединяет разных людей, разные города, и это здорово», – отметил артист Псковского театра драмы, и. о. председателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, наставник конкурса Александр Овчаренко.

В конкурсе «Живое пушкинское слово», который проходил в Великих Луках и Пскове весной и летом этого года, могли принять участие все желающие. Событие объединило людей разных возрастов и профессий, любителей и новичков из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Локни, Дно, Печор, Плюссы и других районов области. Заявки поступили также из Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Саратова.

Напомним, наставниками конкурса стали актёры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, и. о. председателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в театре, лауреат правительственной премии имени А. Луначарского Елена Обухова, артисты Великолукского драматического театра Ирина Кругленко, Денис Кучерявый, Никита Шатов.