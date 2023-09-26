Чаще всего на «Госуслугах» псковичи записываются к врачу

14:55, 26 сентября 2023, ПАИ

Чаще всего псковичи на «Госуслугах» пользуются сервисом записи к врачу. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас за этот год более 250 тысяч человек воспользовались этой возможностью. Есть целый ряд федеральных услуг с недвижимостью: выписка из ЕГРН сейчас довольно популярна. На третьем месте сервис по предоставлению информации о наличии исполнительного производства, то есть это судебные приставы и всё, что с ними связано», – рассказал Виталий Рахманов.

Он отметил, что также через «Госуслуги» псковичи часто узнают информацию о различных пособиях. «Сейчас это всё очень просто оформляется через портал госуслуг. Если говорить о региональных, то самая популярная – запись в детский сад. В этом году уже 4,6 тысячи человек воспользовались этим. История не сезонная. Доходит до того, что ребёнок родился, и его сразу записывают в детский сад. Я так и поступил», – добавил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.