Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об использовании электронной версии документов рассказал Виталий Рахманов

Об использовании электронной версии документов из «Госуслуг» вместо бумажного оригинала рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление». Фото: ПАИ

«Провели эксперимент в ряде регионов нашей страны: люди вместо того, чтобы возить с собой документы, то же водительское удостоверение, показывали его на сайте «Госуслуг». Сейчас этот эксперимент признан успешным и его начинают расширять, готовят нормативную базу, чтобы не надо было носить документы», – отметил Виталий Рахманов.

Он рассказал, что недавно пытался показать свои данные на «Госуслугах» на вахте одного псковского учреждения, однако такой вариант подтверждения личности не подошёл.

«Вот эти истории в ближайшее время будут меняться в сторону цифровизации. Достаточно будет иметь смартфон, чтобы в случае необходимости воспользоваться какими-то основными благами цивилизации», – отметил начальник профильного управления.

По его словам, от мошенников псковичам поможет соблюдение цифровой гигиены: двухфакторная аутентификация и добавление биометрии.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин приравнял электронную версию документов из «Госуслуг» к бумажному оригиналу. В течение трёх месяцев Правительству России необходимо определить перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

370 несовершеннолетних в Псковской области состоят на профилактических учётах
26 сентября 2023

Псковский терапевт рассказала, как научиться пользоваться своей диафрагмой
26 сентября 2023

Около 2,5 млрд рублей привлёк Псковский район на развитие за последние пять лет
26 сентября 2023

Главную причину сердечнососудистых заболеваний назвали псковичам
26 сентября 2023

Назначен первый зампрокурора Псковской области
26 сентября 2023

Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет завтра на телеканале «Первый Псковский»
26 сентября 2023

Мастера из Новосокольников участвуют в выставке пуговиц в Тамбове
26 сентября 2023

Отопительный сезон начался в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...