Об использовании электронной версии документов рассказал Виталий Рахманов

19:18, 26 сентября 2023, ПАИ

Об использовании электронной версии документов из «Госуслуг» вместо бумажного оригинала рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Провели эксперимент в ряде регионов нашей страны: люди вместо того, чтобы возить с собой документы, то же водительское удостоверение, показывали его на сайте «Госуслуг». Сейчас этот эксперимент признан успешным и его начинают расширять, готовят нормативную базу, чтобы не надо было носить документы», – отметил Виталий Рахманов.

Он рассказал, что недавно пытался показать свои данные на «Госуслугах» на вахте одного псковского учреждения, однако такой вариант подтверждения личности не подошёл.

«Вот эти истории в ближайшее время будут меняться в сторону цифровизации. Достаточно будет иметь смартфон, чтобы в случае необходимости воспользоваться какими-то основными благами цивилизации», – отметил начальник профильного управления.

По его словам, от мошенников псковичам поможет соблюдение цифровой гигиены: двухфакторная аутентификация и добавление биометрии.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин приравнял электронную версию документов из «Госуслуг» к бумажному оригиналу. В течение трёх месяцев Правительству России необходимо определить перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения.