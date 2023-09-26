Львиная часть документооборота в правительстве Псковской области перешла в «цифру»

17:43, 26 сентября 2023, ПАИ

Львиная часть документооборота в правительстве Псковской области перешла в «цифру». Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Бумаги в работе чиновников стало в разы меньше, и здесь нужно отдать должное истории, связанной с руководителями. У нас руководитель – Михаил Юрьевич Ведерников, и он адепт цифровых документов», – поделился гость студии.

Виталий Рахманов также отметил, что губернатор Псковской области продолжает подписывать в бумажном виде только то, что идёт по секретному документообороту. «По нему отдельные требования, и он действительно до сих пор ещё бумажный. Также подписывают документы, содержащие ограниченную информацию. Всё остальное – в цифре», – объяснил он.

«Я думаю, что пройдёт ещё максимум два-три года и различные документы – распоряжения, постановления – тоже будут храниться в электронном виде. Нет смысла их потом печатать и класть в шкаф», – резюмировал эксперт.