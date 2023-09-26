Пьяный велосипедист устроил ДТП на Рижском проспекте в Пскове

18:45, 26 сентября 2023, ПАИ

Нетрезвый велосипедист, не спешившись, пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора у дома № 14 на Рижском проспекте в Пскове и столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

27-летнего велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.