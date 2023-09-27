Председатель псковского ТОС «VIP-персоны» станет гостьей программы «Среда обитания»

13:12, 27 сентября 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 27 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель псковского ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева.

Как создать территориальное общественное самоуправление в доме, где живут преимущественно пенсионеры? Помогает ли креативное название ТОС выигрывать конкурсы проектов? Что может сделать ТОС, кроме детской площадки во дворе? Как решить вечный спор между теми, кому нужна скамейка у подъезда, и теми, кому она мешает?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».