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Общество

Председатель псковского ТОС «VIP-персоны» станет гостьей программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 27 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель псковского ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева.

Как создать территориальное общественное самоуправление в доме, где живут преимущественно пенсионеры? Помогает ли креативное название ТОС выигрывать конкурсы проектов? Что может сделать ТОС, кроме детской площадки во дворе? Как решить вечный спор между теми, кому нужна скамейка у подъезда, и теми, кому она мешает?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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