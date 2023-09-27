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Общество

Новая модельная библиотека открылась в Пскове

Детская библиотека, модернизированная по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Пскове сегодня, 27 сентября, сообщила ПАИ председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото: телеграм-канал Ольги Тимофеевой

На ремонт библиотеки, а также на оснащение пространства современным оборудованием и обновление книжного фонда на три тысячи экземпляров было выделено пять миллионов рублей из федерального бюджета.

  • Модельная библиотека открылась в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Ольги Тимофеевой
  • Модельная библиотека открылась в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Ольги Тимофеевой
  • Модельная библиотека открылась в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Ольги Тимофеевой
  • Модельная библиотека открылась в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Ольги Тимофеевой
  • Модельная библиотека открылась в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Ольги Тимофеевой

«За этот период удалось создать лучшую библиотеку в области, не побоюсь сказать, одну из лучших в стране! И мы постараемся, чтобы этот статус поддерживался всегда», – сказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на открытии библиотеки. Модельные библиотеки откроют в каждом муниципалитете Псковской области к 2030 году в рамках нацпроекта «Культура». В Псковской области располагается 12 модельных библиотек. Модельная библиотека в Пскове стала тринадцатой.

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