Здравствуй, осень, здравствуй… окунь

18:35, 28 сентября 2023, ПАИ

После августовского затишья псковских рыболовов вновь радуют отменные уловы – у нашей осени запах окуня.

Хорошие новости с чудского берега

После почти месячного отсутствия я вновь с лодкой и спиннингом на Чудском озере. Не знаю, как рыба по мне, но я по ней соскучился. А потому выехали на берег любимого Раскопельского залива с ночёвкой да ещё с большой компанией.

На «нашей» поляне уже расположились гатчинские друзья-рыболовы. Они ещё вчера приехали. Андрей обрадовал хорошими известиями: «Вчера с 15 до 17 часов в озере был просто сумасшедший клёв окуня. И окунь крупный ловился – от 300 до 800 граммов весом. Вы не поверите, но за два с небольшим часа мы наловили 31 килограмм!» И тут же подтвердил свои слова фотографиями в телефоне. Да-а! Такие уловы нечасто бывают. Молодцы гатчинцы! «А сегодня и с утра, и целый день ветер сильный, и мы в озеро не смогли выйти, а в заливе пару судаков да щучку поймал», – закончил Андрей «доклад» об итогах двух дней своего пребывания на берегу Чудского озера.

Про окуня известия были ожидаемые, а вот судак продолжает удивлять. Ладно клыкастый в июне-июле ловился, это его время. Но в этом году он и в августе удивлял, и даже в сентябре. Спасибо, Андрей, за хорошие новости.

Разгрузились, накачались и на пару часиков до захода солнца отправились большой эскадрой побороздить просторы залива, к этому времени ветер уже был вполне приемлемым. Но… то ли в заливе хищной рыбы нет, то ли она от нас успешно спряталась, но на семь лодок никто из нас не поймал ни одной стоящей рыбины. Даже «шнурки» и «напильники» (так рыболовы шутя называют щурят-недомерков) – и те дружно проигнорировали наши приманки. Так как уху мы варить не планировали, то и не сильно обиделись на такой никакой улов.

Костёр и… кукуруза

В плане этого выезда была не только рыбалка, но и ужин у костра с угощениями, привезёнными из благодатного Краснодарского края: и балык из толстолобика, и арбуз (употребили на другой день на качелях чудских волн) – всё было встречено и съедено на ура.

Но ещё более приятным сюрпризом оказалась… варёная кукуруза. Это блюдо я держал в секрете и о нём ничего никому не говорил. Спасибо Марьяну, он помог мне сохранить эту тайну до самого стола. Сварил кубанскую кукурузу «Бондюэль» ещё дома, прихватил 12-литровое эмалированное ведро (ни в какую другую посуду предполагаемый объём не помещался), попросил товарища взять портативную газовую плитку. И пока разжигали вечерний костёр да усаживались вокруг него, мы чуть в сторонке, налив воды в ведро, разогрели южное блюдо. И когда я подал его к столу, то сюрприз действительно удался. И вкусно получилось.

А главное – многих моих товарищей сразу накрыла волна воспоминаний. «Помню, как со сливочным маслом да посыпав солькой с удовольствием уминали такую же кукурузу в детстве», – грыз и улыбался Дмитрий. И я поделился, как моя бабушка всегда летом в большой кастрюле на керогазе (да-да, был такой бытовой прибор, работавший на керосине, полста лет тому назад) варила кукурузу. Приятный аромат разносился далеко, и я то и дело с нетерпением подбегал и спрашивал: «Ну, сварилась или нет?» «Нет. Рано ещё», – отвечала бабушка. Часа три тогда варилась кукуруза, сорт такой был. А «Бондюэль» сейчас варится в течение часа. Со сладкими воспоминаниями улеглись спать около полуночи.

Промахнулись…

Подъём за полчаса до восхода солнца. Выпили чаю – и на озеро. Утренний лёгкий ветерок позволил нам отправиться на наши окунёвые точки в Чудском озере напротив деревни Раскопель.

Мы в одной лодке с товарищем вышли первыми на примерное место лова, так как навигатора на борту нашего судна не имеется. И на окуня не попали. Почти час пытались нащупать полосатого, в то время как остальные лодки наших товарищей притормозили, с полкилометра не доходя до нас, именно в том месте, где удачно два дня назад отрыбачил Андрей.

И когда наконец и мы к ним присоединились, то почти все уже были с хорошим уловом. Притом хорошо ловилось и «на дорожку», и в заброс. Особенно хороши были окуни в садках у Андрея и Дмитрия – чудские горбачи не менее чем по полкилограмма весом, и таких по количеству далеко за десяток.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Мы же с товарищем опоздали к утреннему клёву, или к этому времени его наша эскадра просто распугала. Но, прежде чем эта уловистая точка окончательно замолчала, мы со Стасом по три-четыре окуня неплохого размера поймать всё же успели.

«Пятёра»?

А дальше опять поиск. Как я уже упомянул, в нашей лодке навигатора нет, а потому пользовались старым проверенным способом: дорожили по предполагаемым клёвым местам и, как только следовала поклёвка, обозначали эту точку буем-канистрой (пустая десятилитровая пластиковая канистра с фалом и небольшим грузом). И после этого уже более тщательно облавливали это место. Методика рабочая. Через полчаса нащупали окунька, и наш садок начал помаленьку наполняться. Но крупных окуней было немного.

И не только окунь хватал наши воблеры. На очередной точке я на свой спиннинг почувствовал хороший удар. Сразу подумалось: «Вот! Наконец-то и у меня хороший полосатый «арбуз» подцепился». Но оказалось, что это не окунь, а закилограммовая щучка. Ну что, это тоже хорошо! В заливе щуки не нашли, а здесь – пожалуйста. И клюнула она у самого буйка нашего.

Разобравшись с зубастой и отправив её в садок в компанию к окуням, я тут же развернул лодку, и мы пошли по своему же следу. И почти на том же месте, где только что клюнула первая разбойница, у меня опять удар… и не удар даже, а ударище! До сего момента молчавший фрикцион завизжал, шнур рывками стал просто слетать с катушки. Ничего себе поклёвка! Я выключил мотор и двумя руками ухватился за спиннинг. Начал подматывать шнур, но не очень-то это у меня получалось: два оборота намотаю – один рыбина стаскивает, два намотаю – один стаскивает. Туго, но рыбину к лодке я всё же подтягивал. Кто был на крючке – непонятно, но очень уж увесистый и энергичный. Товарищ давно уже приготовил подсачек, а рыбина к лодке почти не приблизилась. Ух и сильные же у неё рывки! «Щука, наверное, и в ней никак не меньше трёх килограммов», – предположил я. Стас не согласился: «Какие три, там не менее «пятёры»! Смотри, как спиннинг загибает и рывки какие мощные». Не менее двух минут я тянул рыбину, уже подтянул под самую лодку, начал пытаться поднимать, и… удилище распрямилось, шнур свободно повис. Сход! Ушла наша «пятёра»! Обидно. Хотя бы взглянуть, кто же там был на самом деле. Но что поделать? Знать, не наша это была рыбина.

Трофей

Продолжили облавливать это щучье пастбище – и вновь на том же месте серьёзная поклёвка. На этот раз у Стаса. «Михалыч, да это твоя только что ушедшая щучара опять клюнула. Смотри, как сильно дёргает, точно как и у тебя пять минут назад», – с радостью комментировал процесс мой напарник. Да, действительно, спиннинг в его руках редко, но круто загибался, фрикцион повизгивал, товарищ серьёзно напрягался, с трудом крутя катушку. Мы оба упёрлись взглядами по шнуру в место предполагаемого всплытия рыбины. «Тяжело идёт. Ох и хороша!» – Стас пребывал в предвкушении поимки рыбины трофейного размера. Да и я был рад приближающемуся триумфу товарища.

И тут мы оба одновременно увидели «рыбину» – у Стаса тут же опустились руки, эйфория мгновенно сменилась глубоким разочарованием. Сначала что-то неестественно ярко блеснуло у поверхности, а затем разглядели… наш якорь от буйка. Как оказалось, товарищ зацепился своим воблером за шнур у самого якоря, а под якорь у нас была приспособлена квадратная пластина из нержавейки. Вот пластина успешно и сымитировала все рывки и потяжки крупной рыбины. Но расстраивались мы недолго, секунд пять, а потом поржали над ситуацией в полный голос.

И щучье место заглохло. Сделали перерыв. Сцепились четырьмя лодками и на качелях чудских волн позавтракали бутербродами с арбузом.

Часа два мы ещё бороздили просторы Чудского озера, пару раз натыкались на окуня, но крупных было мало. Хотя обижаться на улов и не стоит: килограммов по шесть-семь мы со Стасом наловили – и на уху, и на копчение хватило. Никто в нашей компании в этот день не остался без улова. Рыбалкой остались довольны: встретились в этом сезоне с первыми настоящими чудскими горбачами, потягались, поборолись с ними, ощутили их напор и энергию. И щука отметилась. Есть ещё рыба в Чудо-озере.

Окуня много, но…

Ещё трижды побывали мы в сентябре на просторах и Чудского, и Псковского озёр. Окуня много, он практически везде. Но с крупным полосатым хищником от 500 граммов и больше встречались нечасто. Очень много мелкого окуня (до 150 граммов) и совсем мелкого (меньше 100 граммов), и он заполонил все наши главные озёра.

Мои знакомые рыбачили и в Кленно, и в Кунести (деревни на юго-восточном берегу Чудского озера) и привозили оттуда по несколько десятков килограммов полосатой рыбы. Но среди многокилограммовых уловов окуня крупнее чем по 100–150 граммов очень и очень мало: пяток по 300 граммов да по одному-два граммов по 400.

На Псковском озере тот же размер, но, в отличие от Чудского озера, там ещё одна проблема мешается: уж очень много на дне этого водоёма брошенных сетей, особенно в южной и западной частях. Потому я и мои товарищи нечасто рыбачим на Псковском озере: зацепы и потери приманок там настолько частые, что от такой рыбалки нет никакого удовольствия. Засорены, загажены наши большие озёра брошенными сетями, и очень серьёзно. И экология от этого лучше не становится, а самое главное, от этого безобразия страдают все обитатели наших главных псковских водоёмов.