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Общество

День генерального директора отмечают в России 28 сентября

День генерального директора ежегодно отмечают в России 28 сентября, сообщает сайт calend.ru.

Инициаторами учреждения профессионального праздника стали сотрудники редакции одноименного журнала – издания, которое предназначено как раз для профессионалов, занимающих эту важную должность.

Учредители праздника тем самым хотели «восстановить справедливость», ведь не секрет, что практически у всех российских специалистов в самых разных отраслях есть свои профессиональные праздники, кроме директоров. А ведь это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно.

Если в советские годы крупные указания руководители получали «сверху», от партии, имея мощную государственную поддержку, то в настоящее время весь круг задач директора решают самостоятельно. От их правильных и своевременных решений зависит успешная деятельность предприятия, а значит, и стабильный доход каждого сотрудника.

В честь праздника журнал «Генеральный Директор» объединяет в одном месте более 500 руководителей (генеральных директоров, топ-менеджеров и собственников компаний) со всей России с целью обмена профессиональным опытом, приобретения новых знаний и развития деловых знакомств. В числе спикеров мероприятия, которое проходит в одном из бизнес-центров Москвы, только руководители-практики, которые делятся проверенными решениями по управлению компанией.

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