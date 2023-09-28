Продажи электромобилей в России выросли в 4,4 раза

09:28, 28 сентября 2023, ПАИ

С января по август 2023 года в России продали 6 990 новых электрокаров. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Продажи подержанных электромобилей в России также выросли – на 19 %, до 6 900 штук, заметили аналитики.

Несмотря на высокий спрос на электрокары, сохраняется проблема установки зарядных станций. По словам экспертов, на данный момент в России лишь 10-15 % АЗС имеют свободные мощности, необходимые для установки быстрых зарядок.

По данным Минпромторга, сейчас в России в публичном коммерческом доступе насчитывается около 5,8 тысячи ЭЗС. До конца года планируется установить ещё 619 быстрых ЭЗС, отметили в ведомстве.