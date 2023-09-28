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Культура

Актриса Александра Ловянникова станет гостьей программы «Минкульт»

Программа «Минкульт» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 28 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих станет актриса, режиссёр, художник Александра Ловянникова.

Какова специфика беби-театра? Какой он – современный театр? Разница в работе в столичных и региональных театрах? С каким актёром хочется работать в спектакле? Обучение в театральных вузах: почему не «курс», а «мастерская»?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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