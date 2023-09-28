Умер исполнитель роли Дамблдора в «Гарри Поттере» Майкл Гэмбон

19:56, 28 сентября 2023, ПАИ

Британский и ирландский актёр Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Press Assosiation.

«Сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет», – говорится в сообщении.

Актёр родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Помимо «Гарри Поттера» он также снимался в фильмах «Король говорит» (2010), «Книга Илая» (2010), «Приключения Паддингтона» (2014), «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) и других.